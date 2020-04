Mourinho: “Sono ancora giovane come allenatore, mi stanco a stare fermo. Lavorare in Brasile? Possibile”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato del presente e del futuro al programma Expediente Futebol di Fox Sports: “Adesso ho 57 anni, sono ancora giovane per essere un allenatore. Non sono stanco di fare di questo lavoro, semmai sono stanco di dover stare a casa per via del Coronavirus. Un futuro in Brasile? Non posso dire che non allenerò la Selecao o un club brasiliano…”.

Foto: Tottenham Twitter