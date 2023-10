Mourinho: “Sono alla Roma e darò tutto fino alla fine, ma un giorno lavorerò in Arabia Saudita”

Il tecnico portoghese, a margine dell’annuncio della nuova partnership biennale tra la Roma e Riyadh Season, ha parlato ai canali di MBC Masr:

“Verrò sicuramente in Arabia Saudita durante il mio tempo libero, però ho anche la convinzione che ci lavorerò. Non so quando ma sono abbastanza sicuro che ci andrò. Sono alla Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa che farò sicuramente”.

Foto: Twitter ufficiale Roma