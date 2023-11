Mourinho: “Smalling non sa giocare soffrendo, si tira indietro. Renato Sanches non ci sarà”

José Mourinho ha fatto il punto in conferenza sulla situazione infortunati alla vigilia di Roma-Udinese, in programma domani alle 18. “Nel caso di Smalling l’infortunio c’è. Anche tra le persone normali c’è chi riesce a sopportare meglio il dolore. Smalling non è un ragazzo che sa giocare soffrendo, si tira un pochino indietro. Il suo infortunio è difficile, una grande frustrazione per me perché nella posizione in cui abbiamo più necessità. Dobbiamo avere pazienza, non posso massacrarmi e non devo farlo per lui. Vediamo quando torna, nell’ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dall’infermeria. Non sa nemmeno se fa freddo perché fuori non ci va da tempo. La prossima settimana speriamo che Smalling possa andare in campo, non con me ma con i preparatori. È in ritardo, non me lo aspetto nelle prossime due-tre settimane. E non so se tornerà prima del 2024, speriamo. Renato Sanches ha interrotto il processo con un piccolo problema che lo ha fatto allenare con la squadra solo ieri. Se mi chiedi se è infortunato, ti dico di no, ma non gioca e non va nemmeno in panchina, altrimenti pensate che sono scemo perché non lo faccio giocare. Potenzialmente è molto bravo e sarebbe importante per noi”. Foto: Twitter Roma