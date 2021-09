Mourinho: “Smalling, Mancini, Pellegrini e Zaniolo sono tutti recuperati. Domani non ci sarà turnover”

José Mourinho alla vigilia di Roma-Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha fatto il punto della situazione sui giocatori a disposizione: “Stanno tutti bene. Non ci sono bluff. L’unico è Vina che è arrivato un’ora fa. Smalling, Mancini, Pellegrini e Zaniolo sono tutti recuperati e domani sono a disposizione per giocare. Domani non ci sarà turnover. Il Sassuolo è una squadra molto difficile, lo dico dopo averli analizzati. Servirà giocare bene se vogliamo prenderci i tre punti. Andiamo con i migliori giocatori per vincere, non penso alla Conference League o alla situazione delle Nazionali. Sembrano aver recuperato tutti, siamo là”.

Su Abraham: “C’è sempre un piccolo dubbio per un calciatore che nasce e cresce in Inghilterra. Loro non escono tanto da Londra e non sempre si adattano, ma il mio dubbio è già passato. È già perfettamente integrato con la squadra e con i suoi amici. Ha una vita fuori e dentro Trigoria, siamo contenti con lui”.

Foto: Twitter Roma