Mourinho si emoziona: “Il calcio mi manca”

L’ultima volta di José Mourinho a bordo campo risale a circa otto mesi fa, quando il suo Manchester United perse 3-1 in casa del Liverpool. Da allora lo Special One non si è più seduto in panchina e, in uno spezzone di un’intervista circolato sui social nelle ultime ore, si è commosso pensando a quanto il lavoro di campo gli manchi. Queste le sue parole: “Quando sono entrato nel calcio professionistico ho sentito una sorta di clic: lì ho capito che era una cosa seria. E lo è stato finora, senza mai fermarmi. E ora che sono fermo, invece di godermela, ne sento la mancanza“.

