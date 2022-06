Mourinho, sfigurato il suo murales con in mano la coppa della Conference

Il murales di Mourinho in versione Giulio Cesare situato alla fermata “Circo Massimo”, con in mano la coppa della Conference League conquistata dalla Roma a Tirana nella finale contro il Feyenoord è stato sfigurato. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport aggiungendo che il disegno creato da Harry Grab rovinato da alcuni vandali, verrà rimesso a posto anche per permettere ai turisti di farsi una foto.

Foto: Twitter Roma