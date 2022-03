Mourinho: “Serata speciale, merito dei ragazzi. Gli olé? Non mi piacciono, si vince con rispetto”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby contro la Roma.

Queste le sue analisi: “Migliore gara della stagione? Tra le migliori. Grande prestazione. La vittoria con l’Atalanta qui è stata solida con una squadra consapevole. Oggi speciale con tutto quello che abbiamo pianificato e lavorato è stato fatto. Merito dei miei calciatori che hanno meritato. Nel secondo tempo la Lazio ha giocato con orgoglio ma noi sempre in controllo. Nessun dubbio sul merito”.

Gli olé del pubblico: “Non mi piacciono gli olè neanche a fine partita figuriamoci a fine primo tempo. Non mi piace che i miei calciatori interpretano quello come uno show e Ibañez ha rischiato di servire Immobile. Dobbiamo vincere sempre con rispetto dell’avversario”.

Su Abraham: “Quando vuoi dite che Abraham è fantastico io non sono d’accordo. So che può fare quello che ha fatto oggi e non solo con i gol ma anche per come tiene palla. Da lui esigo tanto perchè conosco il suo potenziale. Deve giocare sempre così.”

Sul campionato: “Non vedo nessuna delle quattro che può scendere nelle prime quattro. Ci sono 4 squadre che possono finire dal 5° all’8° come noi, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Finire quinto o ottavo fa la differenza”.

Foto: Twitter Roma