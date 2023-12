Mourinho: “Secondi per colpa nostra, chi ci affronterà ai playoff non sarà felice”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Europa League vinto per 3-0 contro lo Sheriff. “Se mi commuovono le lacrime di Pisilli? Sì, anche. Sono ragazzi che vengono da qua, vanno allo stadio fin da bambini e, quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra, è una grande cosa. Primo gol all’Olimpico per Pisilli, veramente una grande gioia: sono andato via per evitare di piangere”.

Poi ha proseguito facendo un bilancio sul girone: “Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una sola partita orribile, che è quella di Praga, e ha deciso primo e secondo posto. Pagare vuol dire giocare due partite in più, per una rosa che invece ha bisogno di partite in meno. Affronteremo una squadra di Champions, ma non credo che sarà felice di affrontarci. Il Benfica l’anno scorso è arrivato ai quarti di Champions e non nascondo la loro frustrazione di andare in Europa League. Stesso discorso per le altre, per le quali essere in Europa League è una responsabilità. Spero che non succeda come l’anno scorso: abbiamo battuto Red Bull, Real Sociedad, Bayer Leverkusen e mi sembra anche quella del Far West”.

Sul difensore: “Mi aspetto un giocatore che è possibile per noi farlo. Per altri è facile, per noi è difficile. Vogliamo tutti insieme, ma non possiamo prendere un giocatore fantastico di una squadra top e nelle migliori condizioni, perché abbiamo dei paletti dovuti al fair play finanziario. Serve più rispetto da parte di chi dice cose non vere”.

Infine: “Se penso di poter vincere l’Europa League e lottare per il quarto posto? Con tutti bene al 100%, non abbiamo paura di nessuno. Purtroppo abbiamo e avremo sempre problemi, ma andiamo con tutto. Ho deciso di non piangere e di andare con tuto quello che ho al momento specifico. Adesso il Bologna è un ottima squadra e noi senza Dybala e Lukaku: andiamo là con tutto”.

