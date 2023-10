Mourinho: “Se non avessimo vinto oggi, sarebbe esploso il Colosseo. Dybala? Giovedì non giocherà”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con il Frosinone.

Queste le sue parole: “Per vincere questa partita devi alzare il livello di intensità, devi equilibrare dal punto di vista emozionale. Non devi entrare in campo e prendere un rosso, non devi perdere la testa sullo 0-0. Se non avessimo vinto oggi sarebbe esploso il Colosseo. Dybala? Non giocherà giovedì, con oggi è arrivato al limite. Se lui mi avesse detto che non ce la faceva non lo avrei schierato, ma mi ha detto esattamente il contrario. Però giovedì in Europa decido io e non giocherà”.

Foto: Instagram Roma