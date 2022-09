Mourinho sul mercato: “C’è una piccola speranza che mi aiutino subito, io non piango come tanti altri”

Alla vigilia di Udinese-Roma, Josè Mourinho in conferenza stampa ha fatto trapelare un certo ottimismo sul fatto che possa arrivare ancora qualcuno dal mercato. Queste le sue parole: “Secondo me ieri la conferenza di Pinto è stata brillante, ma ha detto una cosa su cui non sono d’accordo. Perché lui dice che Cristante può giocare in difesa, ma poi chi gioca a centrocampo? Io però non piango come tanti altri allenatori, complimenti al direttore comunque per il mercato condotto. C’è una piccola speranza che mi aiutino subito”.

Foto: Twitter Roma