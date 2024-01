Mourinho saluta la Roma: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”

Questa mattina si sono divise le strade della Roma e José Mourinho, con il club giallorosso che ha comunicato l’esonero dello Special One. Il club giallorosso ha affidato successivamente la panchina a Daniele De Rossi che ha diretto il suo primo allenamento nel pomeriggio. Pochi minuti fa è arrivato il messaggio di addio di Mourinho alla squadra capitolina. Lo Special One ha pubblicato su Instagram un video con diverse immagini di queste ultime due stagioni e mezzo vissute con la Roma. Dalla vittoria della finale di Conference League nel 2022 al cammino in Europa League nella scorsa stagione. Un video accompagnato dalla seguente didascalia: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”

