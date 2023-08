Roger Ibanez è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. L’ennesima conferma arriva da José Mourinho che, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha salutato il difensore: “Sii felice “garoto”. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l’Arabia Saudita”.

Foto: Instagram Roma