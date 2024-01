Mourinho saluta i tifosi della Roma: “Grazie a voi per questi due anni”

“Grazie a voi per questi due anni”. Le parole di José Mourinho nel lasciare Trigoria a bordo della sua auto. Il tecnico, esonerato questa mattina dalla Roma, ha salutato prima i calciatori e poi i dipendenti nel centro sportivo. All’uscita ha trovato una cinquantina di tifosi che gli hanno chiesto un’ultima foto e lo hanno ringraziato per la vittoria in Conference. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito Roma