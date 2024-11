Mourinho: “Ronaldo a Istanbul per mangiare e trovare il suo vecchio amico José, ma non giocherà per il Fenerbahçe”

In conferenza stampa, dopo la netta vittoria per 6-2 contro il Kayserispor, José Mourinho ha colto l’occasione per smentire le voci circolanti riguardo a un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Fenerbahçe.

“Cristiano potrebbe venire a Istanbul per mangiare perché è proprio in mezzo tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O forse prenderà il suo jet privato e verrà a trovare il suo vecchio amico José Mourinho, dove potremo mangiare nel mio hotel. Quanto a coloro che dicono che giocherà per il Fenerbahce, o non sanno cosa stanno scrivendo o sono contenti delle notizie ridicole che stanno diffondendo”.

Foto: twitter fenerbahce