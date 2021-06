Mourinho: “Roma, pronto a tuffarmi in questa nuova missione. In futuro vorrei allenare il Portogallo”

Josè Mourinho, nel corso di un’intervista rilasciata al mensile portoghese GQ, si è soffermato sulla sua prossima esperienza in Italia sulla panchina della Roma. Pronto a tuffarmi in questa nuova missione impossibile. La gente mi guarda vedendomi in un solo modo: un vincente. In passato ho commesso anche io degli errori e ho sbagliato ad accettare alcuni progetti, a volte mi hanno spinto a scegliere situazioni che non avrei dovuto… sono andato a Manchester in un momento di transizione, poi al Tottenham che non ha una storia di successi, e ora la Roma con una nuova proprietà, ma in questo caso ho percepito subito grande empatia con i Friedkin, con Pinto, hanno stimolato di nuovo in me il fuoco e la passione per questo lavoro, ci ho messo pochissimo a dire di sì”. Poi sul futuro. “Se tutto si incastra nel modo giusto, un giorno mi vedo ad allenare la nazionale portoghese più che un club. L’esperienza però mi ha insegnato che nel calcio non si può mai dire “mai”. Sembra una parola gigante ma alla fine è piccola piccola”.

