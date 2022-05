In occasione della vigilia della sfida contro il Venezia, Mourinho in conferenza stampa ha voluto chiudere la polemica di Zeman che come già anticipato ieri ha provocato la Roma sostenendo come la Conference League sia una competizione di basso livello, replicando con queste parole: “Anche se in ritardo di un giorno, gli faccio gli auguri di compleanno”

Foto: Twitter Roma