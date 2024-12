Mourinho risponde a Guardiola: “Sei Premier contro tre? Le mie sono pulite”

“Lui ha vinto tre titoli, io sei, ma su questo siamo uguali. Siamo entrambi accomunati da situazioni simili. Questo gesto (il 6 mostrato ai tifosi dei Reds n.d.r.) serviva solo per far sapere ai nostri tifosi che siamo molto, molto migliori rispetto a chi canta certe cose”.

Queste le parole di Pep Guardiola subito dopo la sfida col Liverpool, in cui ha citato anche Mourinho, ponendo l’accento sul differente Palmares in Premier League tra i due. Come era prevedibile, lo Special One ha voluto rispondere a tono alle provocazioni di Guardiola, e non le ha mandate a dire. Queste le parole riferite dal Daily Mail.

“Guardiola mi ha detto qualcosa. Lui ha vinto sei trofei, io tre, ma io li ho vinti in modo onesto e pulito. Se perdo, voglio congratularmi con il mio avversario, perché è stato migliore di me. Non voglio vincere avendo a che fare con 150 cause legali”.

La frecciata di Mourinho è chiaramente rivolta alle 115 accuse che pendono sul Manchester City, a processo per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario della federcalcio inglese.

Foto: X Fenerbahçe