Mourinho: “Rimpianto della carriera? Non aver allenato Messi. Ma in realtà nessuno può farlo”

Josè Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato della sua carriera e di alcuni giocatori che non ha allenato. Queste le sue parole rilasciate a Sportbible.com: “Rimpianti della carriera? Non molti ma su qualche fenomeno che non sono riuscito ad allenare. Per esempio, non sono mai riuscito ad allenare Lionel Messi, ma in realtà nessuno può allenarlo. È assurdo pensare di poterlo allenare, perché è nato con tutto e sa già tutto. Potrebbe insegnarti alcune cose. Si può solo dire che avete avuto l’onore di averlo nella vostra rosa. Per restare in tema Roma mi sarebbe piaciuto avere Daniele De Rossi all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. “

Foto: twitter Fenerbahce