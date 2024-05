Mourinho: “Rifiutare la panchina del Portogallo per accettare la Roma fu un errore”

Josè Mourinho, ex allenatore della Roma, torna a parlare dopo la fine della sua avventura in Italia, e lo fa ai canali della EA Sports, soffermandosi proprio sulla scelta di allenare il club giallorosso.

Queste le sue parole: “Quale nazionale alleneresti? È normale, il Portogallo. Ho avuto due volte la possibilità di andarci, ma non sono arrivate al momento giusto per me. Mi sono fatto prendere dalle emozioni quando non ho accettato l’ultima offerta, perché ho deciso di restare alla Roma e penso di aver fatto un errore. Perché ora il Portogallo ha una squadra fantastica, una delle migliori, tra le prime cinque. Lo sapevo, ma mi sentivo in grande connessione con la Roma, con i tifosi, quindi non ho voluto prendere quella decisione. L’occasione Portogallo è arrivata due volte, credo però che arriverà anche una terza e la prenderò. Sperando che la generazione che avrò sarà forte come questa”

Foto: twitter Roma