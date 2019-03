Mourinho: “Rakitic è il più sottovalutato al mondo. Lo scontro Messi-Ramos…”

José Mourinho, ex tecnico del Manchester United, ha parlato di Ivan Rakitic ai microfoni di BeIn Sport nel giorno dopo il Clasico tra Real Madrid e Barcellona: “Rakitic? È totalmente pragmatico, funzionale, solido. Probabilmente adesso è tanto solido come mai nella sua carriera. Sa come difendere, sa come attaccare, migliora in continuazione. Fondamentale nel supportare l’azione di Messi e giocare davanti la difesa. Secondo me, Rakitic è un giocatore fantastico, probabilmente il più sottovalutato al mondo. Sergio Ramos? Credo che il suo scontro con Messi avesse lo scopo di modificare e accendere il clima sul terreno di gioco. Ha cercato di creare sensazioni diverse in vista del secondo tempo”.

Foto: Twitter Manchester United