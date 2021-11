Mourinho: “Questa rosa non è migliore di quella dell’anno scorso. Il rigore? Non mi esprimo, devo proteggere me stesso”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Venezia: “Per me la storia della partita è il nostro gioco offensivo. Sono tante opportunità create, tante mezze opportunità, quando si arriva in posizione pericolosa e manca l’ultimo tocco. Il primo gol preso è una palla inattiva nei primi minuti, il terzo gol è un’interpretazione negativa di un possibile fuorigioco. Dopo la storia più piccola che diventa un momento importante che è il secondo gol del Venezia che mi devo proteggere, rimanere con le mie sensazioni e non esprimere quello che sta succedendo”. Sulla rosa: “Non penso che sia meglio di quella dell’anno scorso. È stato un mercato reattivo, non di rinforzi. Bruno Peres e Juan Jesus sarebbe stati utili, in panchina come terzini c’erano solo Reynolds e un Primavera”.

FOTO: Twitter Roma