Mourinho: “Quando lo stadio non sarà pieno, sarà una sorpresa. Mancini infortunato, serve un difensore”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff. “Quando lo stadio non sarà pieno sarà una sorpresa negativa per noi. È una motivazione ed è bello. Loro ci mettono in condizione di andare all’Olimpico, non ci interessa se è Fiorentina o Napoli e se abbiamo bisogno di vincere. Per loro non ci sono condizioni. Domani dobbiamo vincere per loro, per noi, per il calcio. Noi dobbiamo pensare che lo Slavia possa perdere. Ci saranno dei cambi obbligatori: per esempio dietro Ndicka è squalificato, Mancini è infortunato, conoscete la situazione di Smalling. Sono cambi obbligatori anche nel modo di giocare, dobbiamo vincere. Una squadra con Smalling e Ibanez vince più delle dirensivi ed è molto più pericolosa sulle palle inattive. Il mercato di gennaio? Ci conto, noi siamo insieme. Non è che io voglio una cosa, i proprietari un’altra e Pinto un’altra ancora. Non sono geloso, ma il Manchester City ha speso 80 milioni per Phillips e ora Pep lo manda via per prenderne un altro. Noi siamo una realtà diversa, io vorrei 3-4 giocatori ma tutti vorrebbero questo. Vogliamo migliorare ma abbiamo difficoltà. Se prendiamo un difensore sono già felice. Kristensen e Azmoun non sono in lista Uefa, esistono delle difficoltà e vorrei che la gente lo capisse, vorrei anche onesta quando si parla di obiettivi. Non possiamo fare niente di più di un centrale che possa aiutare. Ndicka non ci sarà dopo il 3 gennaio, Smalling neanche, Mancini è infortunato, Llorente resiste. Vediamo se è possibile fare qualcosa”.

Foto: Twitter Roma