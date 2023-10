Mourinho: “Primo tempo orribile, non mi è piaciuto nulla. Pellegrini? Quasi ciclicamente si porta dietro infortuni”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 4-0 sul Servette.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un primo tempo orribile. Non mi è piaciuto per niente. Ero in una posizione bellissima per vedere la partita e non mi è piaciuto. Siamo stati troppo passivi, poco movimento. Nella ripresa è cambiato atteggiamento, abbiamo avuto più aggressività e fatto più movimento anche senza palla”

La coppia Lukaku-Belotti “Nel primo tempo non mi è piaciuto niente, nel secondo si. Quando giochiamo con loro due senza Paulo ci manca la creatività e un giocatore che fa una connessione con il centrocampo. Però sono due presenze fisiche nell’area e possono sfruttare i cross delle ali. E’ una cosa diversa giocare senza Paulo o con Paulo”

L’infortunio di Pellegrini è sfortuna? “Purtroppo è un giocatore di enorme potenziale ma ha questa storia clinica che quasi ciclicamente gli porta dei problemi fisici. Non ho ancora parlato con nessuno, ma dal suo body language mi sembra che sia qualcosa di muscolare, al flessore”

Il rendimento del centrocampo: “Non sono paraculo. Quando Bergomi parla parla sempre in modo corretto. Non abbiamo ancora trovato quiello che pensavo di aver trovato prima degli infortuni. Renato non ha avuto ritmo per gli infortuni. Paredes ha sicurezza nella nostra organizzazione e cresce. Bove deve migliorare nelle decisionew negli spazi corti e lo sta facendo abbastanza bene. Cristante ora è costretto a giocare in difesa e Lorenzo non ha trovato continuità. Aouar è quello che sta avendo più difficoltà a trovare quello che siamo noi come squadra e a cresce nella nostra direzione, perché non saremo noi ad andare nella nostra direzione”

Differenza tra campionato e Coppa: “C’è una differenza di avversari. Con tutto il rispetto con lo Sheriff e il Servette abbimao fatto 6 punti, ma tutte le squadre di A sono più forti di queste due. Lo Slavia è diversa, è un’ottima squadra. Queste due partite saranno difficili, loro potrebbero tranquillamente giocare in Champions”.

