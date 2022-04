Mourinho pre Bodø/Glimt: “Il 6-1 di ottobre? Ora siamo diversi, tanti giocatori non ci sono più”

Vigilia di Quarti di Finale di Conference League per la Roma, che domani sfiderà in trasferta il Bodø/Glimt. Un’occasione per vendicare il 6-1 subito dal sodalizio norvegese a ottobre, quando le due squadre si sono incontrate nella Fase a Gironi. Ecco, a tal proposito, il pensiero di José Mourinho: “Sarà un match differente rispetto a ottobre. Molti giocatori non ci sono più. Reynolds, Villar, Borja Mayoral ecc. Siamo una squadra diversa, vogliamo andare in semifinale. A ottobre fu un dramma. Perdere 6-1 è più di una sconfitta. Abbiamo rispetto per il Bodo, è una buona squadra ma noi siamo in una buona condizione e vogliamo andare avanti in questa competizione“.

Foto: Twitter Roma