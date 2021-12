Mourinho: “Potrebbero giocare ancora Mayoral e Abraham insieme”

Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro lo Spezia. Ecco le sue parole su Abraham e Mayoral: “Hanno giocato bene e abbiamo tanti assenti, sono un’opzione. Anche Shomurodov e Felix possono giocare. Abbiamo delle opzioni, ma sono contento perché hanno fatto i loro gol. Per un attaccante non è sufficiente giocare bene per l’opinione pubblica, servono i numeri. Sono gol importanti per la loro autostima. Mayoral vuole più la palla al piede e si sente di più in area. Per Tammy non cambia giocare con l’uno o con l’altro: ha il suo profilo di gioco con e senza palla”. Foto: Twitter Roma