Mourinho polemico con la FA: “Poche ore alla partita e non sappiamo ancora se giocheremo”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha criticato la Football Association a poche ore dalla gara contro il Fulham. In Inghilterra si sta discutendo della possibilità di sospendere il campionato per via dei molti casi di positività al Covid emersi negli ultimi giorni. Su Instagram il tecnico portoghese ha pubblicato un video della sua squadra in ritiro prepartita, accompagnato da questa didascalia: “Match alle 6 pm (19.00 in Italia, ndr) e noi ancora non sappiamo se giocheremo. Il miglior campionato del mondo“.

Foto: Twitter Tottenham