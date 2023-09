Mourinho polemico: “Calendario? Qualcuno in Lega non è innamorato di me”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 7-0 contro l’Empoli, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato in vista del tour de force che aspetta ai suoi ragazzi tra campionato ed Europa League: “Dobbiamo gestire gli impegni. Abbiamo 3 difensori centrali in questo momento e dobbiamo gestire giocatori come Sanches e Dybala. Siamo stati anche sfortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica: c’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio e mi fa piacere che un bambino come Pagano ha giocato 3 partite”.

Foto: Twitter Roma