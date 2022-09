Mourinho: “Persa la partita più facile da vincere del campionato. Abbiamo dominato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso José Mourinho ha commentato la sconfitta rimediata dalla sua Roma contro l’Atalanta: “La partita più facile da vincere in questa stagione: contro Monza e Cremonese non abbiamo dominato come oggi, abbiamo dominato sempre. Dybala? Si può immaginare Paulo in questa partita, viste le tante palle gol e immaginare che lui magari avrebbe fatto gol, ma è immaginare. Parliamo di cose oggettive: grande partita nostra, tanto dominio e tanto controllo contro una squadra che si è difesa molto molto bene, è una qualità per una squadra e avere un po’ di fortuna”.

Foto: Mourinho Instagram