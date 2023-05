Mourinho: “Pellegrini non ci sarà a Firenze. Dybala? Non mi aspetto nulla”

Jose Mourinho è stato intervistato da Sky Sport in vista del momento caldo di stagione a cui è attesa la Roma tra lo scontro di Firenze sabato pomeriggio e la finale di Europa League di settimana prossima. Ecco le sue parole: “Per il momento non c’è doppietta, c’è una Conference che abbiamo vinto e una finale che dobbiamo giocare. Non mi piace parlare di doppietta perché non c’è: quello che dico è che mi piace il lavoro svolto qui dal primo giorno. Non è la rosa più forte con cui ho lavorato a livello di qualità e quantità, ma a livello umano è una squadra tra le top nella mia carriera. Il Siviglia è una squadra che vince sempre l’Europa League, che viene dalla Champions. E’ una squadra forte però abbiamo una partita da giocare, abbiamo le nostre qualità e i nostri problemi che sempre cerchiamo di nascondere”.

Su Pellegrini e il resto degli infortunati: “Lorenzo è recuperabile, non ci sarà a Firenze perché ha un piccolo problema non preoccupante ma utilizzarlo sabato sarebbe un rischio. Da domenica inizierà ad allenarsi normalmente con noi. Da Paulo non mi aspetto nulla: se potrà andare in panchina e potrà darci un piccolo aiuto come col Feyenoord già sarà qualcosa di positivo. Spinazzola è in dubbio, spero di recuperarlo: non per sabato ma per la finale”.

Foto: Mourinho Twitter Roma conferenza