Mourinho: “Pellegrini gioca. Pedro? Chiedete a Tiago Pinto. Il derby senza i tifosi non è derby”

Nel corso della conferenza odierna, Mourinho ha parlato delle difficoltà dell’impegno di domani e delle condizioni di Pellegrini: “Io ho giocato Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e Benfica-Porto come allenatore del Porto. Il derby è sempre il derby. Bisogna mettersi nella prospettiva degli altri. E chi sono gli altri? I tifosi, in questo senso non posso mai decidere il derby più emozionante per me. Ora gioco per la Roma e i suoi tifosi e quindi adesso è questo è il più importante. Il derby senza i tifosi non è derby. La prima cosa che mi ha colpito è l’affetto anche prima di arrivare qui a Roma. Di solito quando arrivi in un club, l’affetto lo guadagni. Qualcosa su cui lavorare. In questo caso è stato anche prima di arrivare. La gente ha un cuore molto speciale per dare affetto senza ricevere niente in cambio. Pedro? Se qualcuno deve parlare è Tiago Pinto. Se ha fatto nove gol con la Lazio, bene per lui e per la Lazio. Ho recuperato tutti. Solo l’ovvio Spinazzola non c’è, gli altri pronti. Nessun bluff. Domani Lorenzo gioca”.

FOTO: Twitter Roma