Mourinho: “Paulo sta meglio, Smalling non l’ho visto in campo”

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Napoli, José Mourinho ha parlato anche della situazione infortuni, che ha colpito duramente la Roma nelle ultime settimane: “Kumbulla neanche in panchina, non è ancora pronto. È stanco e ha avuto bisogno di riposo oggi e domani, però potrebbe andare in panchina con la Juve. Paulo (Dybala ndr) va bene, è nei tempi giusti. Mancini non si è allenato tutta la settimana, ma domani gioca perché se non ha triple fratture lui gioca. La squadra ne ha bisogno. Aouar è lontano. Smalling ancora non l’ho visto in campo. Ci manca tanto”.

Foto: Twitter Roma