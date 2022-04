Mourinho: “Partita perfetta e tifosi fantastici. Giochiamo molto meglio di come dice la gente”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt: “Non ho mai avuto preoccupazioni, siamo stati perfetti nel pressing alto e nel modo in cui abbiamo giocato. Vincere giocando bene è fantastico, giocare bene e perdere piace solo a chi si difende con la filosofia dell’identità. Giochiamo molto meglio di come dice la gente, abbiamo fatto tante partite di qualità, è troppo facile dire che non abbiamo carattere e che vinciamo per questo”.

Mourinho prosegue: “Ho avuto sempre la sensazione di poter essere superiori, ci siamo concentrati sul campo. Inaccettabile aver vinto contro questa squadra solo alla quarta partita, ma alla fine siamo andati avanti noi. I tifosi sono stati fantastici, hanno creato empatia e passione intorno a noi, adesso andiamo a Napoli per cercare di finire quinti”.

Foto: Twitter Roma