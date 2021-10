Mourinho: “Partita di alto livello. Poteva finire 1-0 per noi o per il Napoli”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN dopo la gara pareggiata 0-0 con il Napoli.

Queste le sue parole: “Per me è stata una grande partita. La sensazione che ho avuto io dalla panchina è questa, mi è sembrata una gara d’alto livello. Lo 0-0 mi sembra un buon risultato, se fosse finita 1-0 per noi sarebbe stato giusto comunque, se fosse finita 1-0 per loro la stessa cosa, giusto. E’ stata una partita intensa, con tanta concentrazione. C’è stato un grande sforzo per chiudere possibilità di contropiede. E’ stata una partita d’alto livello”.

Sull’espulsione: “Non ero d’accordo con la decisione, chiedevo palla per me. Ma niente parole, niente di speciale. Ma non è una partita in cui l’arbitro ha fatto male, la sensazione è che l’arbitro abbia fatto un lavoro positivo, equilibrato”.

Avete provato a vincerla?

“Quando si fa una cagata grossa come la nostra la partita seguente è sempre molto difficile, ha un peso diverso. Giocare contro il Napoli non è facile. La squadra l’ha fatto, ha provato a vincerla, ma è chiaro che bisognasse essere anche umili, come ho detto ieri. Loro volevano vincere e anche noi. Lo spettacolo magari non è stato fantastico, ma mi sono stancato anch’io dalla panchina”.

Foto: Twitter Roma