Mourinho: “Partita che dovevamo vincere 5-0 e che stava per finire 1-1. Sergio Oliveira? Ci serviva”

Sull’esordio con gol di Sergio Oliveira: “Noi abbiamo bisogno di più Sergio Oliveira, giocatori di esperienza che sanno quello che devono fare in determinati momenti della partita. Non è il regista, non è Pirlo o Pjanic ma un giocatore di cui ha bisogno la nostra squadra. Maitland-Niles ci dà più opzione visto che Karsdorp non si è allenato. Questi ragazzi possono migliorare le scelte”.

Foto: Twitter Roma