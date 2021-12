Mourinho: “Partita bruttissima, abbiamo fatto poco per vincere e la Samp il giusto per pareggiare”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Sampdoria.

Queste le parole del tecnico: “Non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere, ma abbiamo fatto poco per farlo. Principalmente per quello fatto nella ripresa prima dell’1-0 e dopo l’1-1. Lì sì che abbiamo giocato con intensità, cercando di vincere e creando tante situazioni di dominio. Ma per me è stata una partita bruttissima. La squadra che voleva vincere non ha giocato bene e la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita così come l’aveva preparata, venendo premiata”.

La stanchezza: “Sì, è normale che sia così. Vale anche per loro, che non hanno una rosa con tanti doppioni. Nel primo tempo ho visto una squadra lenta, in difficoltà nel prendere le linee, con poca concentrazione e tanti palloni persi facilmente. A volte questo è dettato dalla stanchezza, può essere. Ma la mia conclusione è questa. Magari meritavamo di vincere, però abbiamo giocato male”.

La crescita della Roma: “L’ho detto oggi ai ragazzi: puoi giocare bene o male, vincere o non vincere, ma ci sono delle cose che quando le prendi non si perdono mai. Con l’Atalanta abbiamo avuto il coraggio di giocare, la voglia di pressare e vincere tutti i duelli, con velocità. Il rammarico di oggi è che non ho visto questo tipo di atteggiamento. Io non voglio essere troppo critico con i miei, sono sempre al loro fianco, ma non abbiamo giocato bene. Dall’altro lato c’era una squadra che non voleva giocare. Non voglio che la prendiate come una critica per gli avversari, ma hanno fatto il loro gioco, prendendo tempo, una volta con l’infortunio e una volta in un altro modo. Dopo l’1-1 solo una squadra ha voluto di nuovo vincere, loro si erano messi tutti indietro e se ne vanno felici con un punto. Auguri a loro”.

Foto: Twitter Roma