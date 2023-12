Mourinho parla solo in portoghese: “Fair play? Per riceverlo è necessario darlo, nel Sassuolo un giocatore non ce l’ha”

José Mourinho ha commentato Sassuolo-Roma ai microfoni di DAZN. E ha deciso di parlare solo in portoghese. “Voglio ringraziare la proprietà e il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato sostegno e stabilità emotiva. Vittoria importante, sofferta, meritata, anche quando la squadra era in svantaggio era la migliore in campo. Sono felice per i giocatori e per i tifosi. Voglio regalare una parola al mio vice Salvatore Foti che era fuori ma ha lavorato molto per un’estate vittoria. Parlo portoghese perché il mio italiano non è forbito e forte per esprimere determinati concetti. Rispetto a quella situazione che si è verificata quando non abbiamo restituito il pallone, mi sono avvicinato al mio collega e ho detto che per ricevere fair play è nec

Foto: Mourinho Instagram