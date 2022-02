Mourinho: “Pareggio giusto. Il 3-5-2? Non mi piace ma è il modulo ideale per questi ragazzi”

Lucidità in attacco: “I dieci minuti finali in superiorità numerica non sono sufficienti per cambiare le statistiche. Venire qui e fare quasi il 50% di possesso palla non è facile. Questo significa che dietro abbiamo avuto più stabilità. Principalmente grazie a Kumbulla, che ci ha dato più qualità nell’uscita. Nella prima parte della partita sono mancati ordine, disciplina e riferimenti. Ogni volta che il pallone arrivava sugli esterni c’erano poche opzioni per giocare in mezzo e si andava sempre profondi. Nell’ultima parte del match siamo migliorati, anche quand’eravamo undici contro undici. Il punto è meritato. C’è frustrazione perché venivamo qui per vincere, ma è un punto che sommiamo agli altri, alla fine vedremo quanti ne avremo”.

Sul 3-5-2: “Io la vedo sempre in un modo: i giocatori devono stare bene in campo. Non è il modulo che più mi piace, ma è una conseguenza dei calciatori che abbiamo e di come si trovano loro. Per giocare con tre davanti servono i giocatori di fascia, dove sono? Per giocare a due e fare l’uomo contro uomo servono i difensori veloci, dove sono? Gioco così perché in questo modo i calciatori si trovano meglio”.

Foto: Twitter Roma