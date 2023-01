Mourinho: “Onorato per la chiamata del Portogallo, ma resto alla Roma”

José Mourinho spegne le voci di mercato che lo vedevano su alcune panchine di Nazionali importanti, come quella del Portogallo (che ha poi scelto Martinez).

Queste le sue parole in conferenza stampa dopo Roma-Genoa: “Sono contento e do sempre il massimo, è questo quello che importa. Io do sempre il massimo per quello che faccio, se non parlo da due mesi è perché sono stato squalificato e non parlo mai quando lo sono. Oggi posso parlare con voi e dico una cosa che magari non vi interessa molto, però voglio ringraziare il presidente della Federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha reso molto orgoglioso. Dire che ero la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa, mi ha fatto molto piacere. Non sono andato però, sono qua e do il massimo”.

Foto: twitter Roma