Mourinho: “Non sono felice, ma nemmeno in guerra con la società”

La Roma è pronta a cominciare la nuova stagione, con gli obiettivi ormai fissati da tempo, a partire dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ne è consapevole anche José Mourinho che, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha affrontato vari argomenti: “Firmai con la Roma perché quando parlai con i Friedkin mi piacquero i loro modi. Mi trasmisero un grande entusiasmo. Conoscevo già l’Italia e sapevo dell’importanza della Roma, non mi sono mai pentito di questa scelta. All’inizio ho avuto attimi di sconforto, ma ora ho un rapporto con i miei giocatori che non è facile instaurare in un top club. Dybala? Un giocatore fantastico, per noi è oro, non possiamo rinunciare a lui. Mercato? Non va tutto bene, ma mi diverto nelle difficoltà. Belotti resterà e farà una stagione produttiva. Impossibile dire che sono contento, ma nemmeno che sono in guerra aperta con la società. Le offerte per me dall’Al-Hilal e Al’-Ahli? Ci ho pensato, ma avevo informato la proprietà che non avrei accettato”.

Foto: Twitter Roma