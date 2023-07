Mourinho: “Non sono dispiaciuto per Frattesi all’Inter”

José Mourinho è sbarcato a Roma nel pomeriggio di oggi, aprendo di fatto la nuova stagione giallorossa, pronto per dare il via al raduno della sua squadra da lunedì. Ai microfoni e alle telecamere di gazzetta.it ha consegnato le sue prime impressioni sulla stagione che va a cominciare: “Sono sempre pronto. Non aspetto niente dal mercato, sono contento di lavorare. Sono un uomo da lavoro, non da vacanza. Io penso a lavorare, lunedì mattina dalle 8. Non sono dispiaciuto per Frattesi all’Inter”. A una domanda sul contratto di Dybala, ha detto di non sapere niente e che “parlerò con Paulo come con tutti”. Chiestogli se parlerà anche con Morata, si è negato: “Parlo solo coi miei giocatori”. Su Chioffi e la squalifica: “Mi avevano chiesto di fare le scuse pubbliche”.

Foto: Twitter Roma