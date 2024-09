Mourinho: “Non sono a Istanbul in vacanza, ma per vincere trofei”

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Fenerbahce sull’Union SG: “Istanbul è una città molto bella, ma non sono venuto qui in vacanza. Sono venuto qui per lavorare. Tutti nel club fanno così, abbiamo un buon ambiente di lavoro. Cerco sempre di instillare e spiegare questo alle persone: quando le cose vanno bene non vai sulla luna, quando le cose vanno male non vai all’inferno. Questa è la mia filosofia. Lavoro duro; mi piacerebbe andare sulla luna, ma è troppo lontano. A volte cercano di spingerti all’inferno: ho vinto 26 coppe, di cui 5 europee e mezza perché mi hanno rubato una Europa League, non lo dimenticherò mai. Il motivo per cui ho ottenuto queste cose è perché ho lavorato duro. Lavoro tanto anche al Fenerbahçe“.

La prestazione di En-Nesyri: “È stata come quella della squadra: non grandiosa ma positiva, è bastato per vincere. En-Nesyri ha dato un contributo sufficiente. Poi siamo riusciti a portare in partita Dzeko e doveva tenere la palla. Vogliamo che En-Nesyri segni. Anche En-Nesyri vuole segnare”.

L’effetto Mourinho: “Quello che chiamate effetto Mourinho sono i trofei. A settembre non c’era nessun trofeo in palio, come potevate vedere l’effetto Mourinho? Ho vinto trofei in ogni club in cui sono andato; non sono riuscito a vincere solo al Tottenham perché ho lasciato il club 2 giorni prima della finale di coppa. Grazie a Dio abbiamo perso solo 2 partite, contro Lille e Galatasaray. Guardando la situazione nel modo in cui l’avete descritta, sembra che abbiamo perso molte più partite. Sono d’accordo che dobbiamo migliorare. Lavoriamo ogni giorno per questo”.

Foto: twitter Fenerbahce