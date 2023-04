Mourinho: “Non so se Dybala giocherà dal primo minuto. Vedo bene Abraham”

José Mourinho ha presentato in conferenza stampa la decisiva sfida di domani in Europa League contro il Feyenoord: “Noi saremmo una squadra difensiva, eppure abbiamo colpito 27 pali, è una contraddizione. Quindi non siamo stati sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Significa che creiamo e questo è importante, domani abbiamo bisogno di segnare e questi pali mi danno il feeling contrario perché siamo capaci di creare. Su Dybala non se se potrà giocare dal primo minuto, dopo l’allenamento con riscaldamento che avete visto abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità. Daremo a Paulo altre 24 ore prima di decidere, domattina faremo qualcosa di intenso per capire se giocherà o se partirà dalla panchina. Abraham lo vedo sempre anche se gioca meglio o peggio, dal punto di vista sociale sta sempre bene. Bove ha già fatto 3 o 4 partite da titolare e in ogni partita mi sembra sempre più giocatore anche se ogni tanto può sbagliare. Llorente ha qualità, quando è arrivato il nostro gioco era strano per lui, mentre ora ha stabilità ed è perfettamente integrato”.

Foto: Twitter Roma