Mourinho: “Non siamo i più bravi del mondo, ma abbiamo dato tutto. Ancora non mi passa la sconfitta di Cremona”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus.

Queste le sue parole: “Per questo sono ancora triste se penso a Cremona ed è difficile da accettare. Quando giochiamo da squadra e i calciatori danno tutto possiamo portare a casa il risultato. Non siamo i più bravi del mondo ma abbiamo dato tutto. Sono felice per questa vittoria ma la performance di Cremona ancora non mi passa.”



Sulla zona Champions: “Il problema è che la Roma è una squadra che non sa mai quando fa il risultato. Siamo consapevoli dei nostri limiti e giochiamo per nasconderli. Se non siamo al 100% siamo una squadra che soffre, il campionato sono 30 partite e non sono isolate. In partite isolate siamo capaci di portare risultato, anche contro i top del campionato. La Juve senza infortuni, con questo allenatore e questi giocatori, è una grande squadra.”

Dybala, la Juve è pentita? “La Juve non ha bisogno di grandi giocatori, ha la rosa piena di grandi giocatori.”

Sull’Europa League: “Il livello della Conference l’anno scorso era più alto della Conference di quest’anno. Abbiamo giocato contro Feyenoord, Leicester. Se guardi l’Europa League quest’anno sembra la Champions e sarà veramente dura. Ma passo dopo passo. Ora siamo già in difficoltà perchè loro hanno giocato venerdì e noi domenica sera e abbiamo lavorato tanto. Vediamo quello che possiamo fare.”