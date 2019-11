Mourinho: “Non posso cambiare tutto con un tocco. Pochettino? Il Tottenham sarà sempre casa sua”

Dopo le parole di ieri ai canali ufficiali del Tottenham, oggi José Mourinho si presenta in conferenza stampa come nuovo tecnico degli Spurs. Queste le dichiarazioni dello Special One: “Prima di tutto, devo e voglio parlare, anche con un pizzico di tristezza, di Mauricio Pochettino. Devo congratularmi con lui per il lavoro svolto. Devo condividere con voi ciò che abbiamo condiviso privatamente, ossia che questa sarà sempre la sua casa. Questo campo di allenamento sarà sempre il suo campo di allenamento e può venire quando vuole. La porta sarà sempre aperta per lui. Troverà un grande club e avrà un grande futuro. Riguardo alle difficoltà che mi attendono, ogni club che cambia panchina a metà stagione ha una situazione non buona, questo è ovvio. Il potenziale di questo club è enorme, così come quello dei calciatori ed è una delle ragioni della mia scelta. Ho tra le mani un lavoro potenzialmente eccellente. Non posso pensare di arrivare e cambiare le cose in due giorni. Non ho una grande esperienza nel subentrare a stagione in corso, è solamente la seconda volta che mi capita in carriera. Non posso arrivare e pensare di cambiare tutto con un tocco. Alcuni calciatori, compreso Eriksen, sono in scadenza? Non voglio parlare di contratti in scadenza, voglio solo che loro si sentano bene, che siano felici e pronti per combattere per il club. Nella vita bisogna scegliere cosa ci rende felice. Ho già provato a prendere i giocatori del Tottenham in passato. Ora sono venuto qui per loro, per il progetto. Aggiungerò nuovi dettagli al mio modello di gioco, il che può fare la differenza. Lo stile si deve adattare al club e alla sua cultura. Mercato? Il miglior regalo sono i giocatori che sono qui. Non credo di aver bisogno di nuovi giocatori”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham