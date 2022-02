Mourinho: “Non parlo, è meglio andare a casa e fare una bella cena”

José Mourinho questa sera non ha parlato con i giornalisti, dopo l’espulsione rimediata sul finire di gara, ma ha pubblicato 3 foto su Instagram. Nelle istantanee lo si vede tenere in mano il pallone tra Barak e Vina, poi calciare la sfera verso la tribuna e, infine, un ritratto dell Curva Sud: “Amo queste persone e per loro combatto. Non parlo, è meglio andare a casa e fare una bella cena. Buona domenica” il suo commento.

FOTO: Twitter Roma