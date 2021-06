Mourinho: “Non mandai io via De Bruyne dal Chelsea. Fu una sua scelta”

In una intervista rilasciata a talkSport, Josè Mourinho, attuale nuovo allenatore della Roma ha parlato di un argomento che alcuni tifosi non gli perdonarono ovvero la cessione di De Bruyne al City, come molti tifosi credevano fosse colpa sua.

Queste le sue parole: “Non fu mia la decisione di mandare via De Bruyne. Anzi, mi impressionò così tanto che presi la decisione di non mandarlo via in prestito, volevo rimanesse. Nella nostra prima partita di Premier League partì dall’inizio contro l’Hull City. Nella seconda partita andammo ​​all’Old Trafford e, subito dopo, venne da me dicendomi che voleva giocare sempre. Doveva crescere un po’. Ma non aveva pazienza, io non lo ritenni totalmente pronto visti i giocatori ottimi di quella squadra. Decise quindi che voleva andarsene, voleva tornare in Germania dove era stato precedentemente in prestito e dov’era stato felice. A volte noi allenatori sbagliamo, io invece non sbagliai. Io vidi il suo grande talento ma per me doveva aspettare. Fu lui a decidere di andar via”.

Foto: Twitter Euro 2020