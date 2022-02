Mourinho: “Non ho rotto con la squadra, è una bugia. Perticone è scarsissimo, ma ha ragione”

Mourinho in conferenza stampa: “Non sono d’accordo con Dionisi. Non c’è differenza tecnica con il Sassuolo. Io non posso costruire dal basso come fanno loro. Sono bravissimi, lo fanno molto bene. Hanno una qualità molto alta. Dionisi è un grande allenatore. Da qui alla fine del campionato non sono gare inutili. Ogni partita ci può spingere ad una posizione diversa. Mi aspetto di più dalla squadra. Dobbiamo migliorare, perché se sbagliamo possiamo restare anche fuori dalla Conference League. Hanno fatto bene ad offendersi chi gioca in Serie C. Di Perticone mi hanno detto che è scarsissimo (ride, ndr), ma ci vuole personalità per giocare in Serie C quindi ha ragione. Dire che qualcuno si è offeso o che ho rotto con la squadra, è una bugia.”

FOTO: Twitter Roma