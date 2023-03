Mourinho: “Non dirò che questo è un ottimo risultato. Andiamo a San Sebastian per fare una grande gara”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha analizzato così la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad: “Il nostro merito è stata l’organizzione, lo sforzo, l’empatia dentro al campo. Ci siamo aiutati tutti. Giocare contro una formazione a rombo è molto difficile. L’avevamo provato contro l’Empoli e anche il RB Salisburgo, non era una novità ma è difficile. Serviva una mentalità forte perché quando non hai tanto la palla serve una grande mentalità. Abbiamo controllato la partita pur non avendo la palla. Il secondo gol può essere importante ed è arrivato in un momento in cui poi bastava gestire la partita”.

Poi ha proseguito parlando del rendimento all’Olimpico in questo avvio di 2023: “Il merito è loro, della squadra. Si può dire che il portiere para tanto, che i centrali fanno un grande lavoro… Noi lavoriamo per nascondere i nostri limiti. Questo 2-0 è buono solo se lì non prendiamo 3 gol. Non dirò mai che è un ottimo risultato dopo la prima partita”.

Infine, ha così concluso parlando della preparazione della partita: “L’ho vista ieri. L’abbiamo preparata con i due quinti molto offensivi. El Shaarawy è un giocatore che fa gol, ha gamba. Non mi piace tanto dire queste cose, ma l’abbiamo preparata così. Non mi piace giocare contro il rombo dal punto di vista difensivo, ma mi piace dal punto di vista offensivo. Nel secondo tempo ci è un po’ mancata la palla, ieri l’abbiamo preparata per avere di più la palla e gestire. Però sono contento, non posso chiedere di più. Il risultato è buono, ma questa è una settimana pericolosa perché accumuliamo stanchezza. Andiamo a San Sebastian per fare una grande partita e poi dopo due giorni c’è la Lazio“.

Foto: Twitter Roma