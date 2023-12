Mourinho: “Non commento la Superlega. Il Napoli è la solita squadra”

Alla vigilia della sfida con il Napoli ecco le parole di José Mourinho in conferenza stampa: “Io sono l’allenatore della Roma e la posizione della Roma è anche la mia. Non commenterò, ho tanta esperienza nel calcio e l’ho vissuto in differenti momenti ma non voglio nessuna analisi o pubblica. La posizione della Roma è chiara. L’anno scorso il Napoli vinto in modo molto chiaro. Hanno perso un giocatore ma ne hanno presi tanti, è la stessa squadra. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno preso uno con tanta esperienza. I risultati sono diversi, l’anno scorso penso non avessero mai perso fino a questo punto. Però è la stessa squadra.

Sicuramente c’erano dubbi sulla mia posizione. Magari si poteva pensare che nella mia testa c’è un dubbio o che dipende dal Fair Play Finanziario, da questo o da quello. Il mio obiettivo era dire che non ci sono dubbi e non dobbiamo neanche parlare. È tutto chiaro. Qualcuno poteva pensare vuole rimanere, altri no. Per me non dipende da questo o quell’altro. È così. Io sono rimasto onesto da sempre. Quando ho firmato con la Roma, una settimana dopo ho ricevuto un’offerta importante, ho avvisato e ho detto di no. Osimhen e Lukaku? La Serie A deve essere molto felice di avere entrambi perché potrebbero giocare da altre parti. Sono due giocatori top. Drogba più forte di loro due? Era diverso. Sono tutti giocatori diversi. È difficile paragonare”.

E sugli infortunati: “Kumbulla neanche in panchina, Paulo va meglio. Smalling? Non l’ho ancora visto in campo. È molto indietro”.