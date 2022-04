Mourinho non ci sta: il portoghese mostra il fermoimmagine del contatto Zaniolo-Meret

José Mourinho, che già nella conferenza stampa post Napoli-Roma non ha lesinato polemiche all’arbitraggio di Di Paolo e Di Bello, ha mostrato attraverso i propri social il fermoimmagine del contatto tra Zaniolo e Meret, che non è stato ritenuto passibile di calcio di rigore. Il portoghese ha allegato la seguente descrizione: “Fiero dei miei giocatori, che famiglia. Sono dispiaciuto che ai nostri tifosi non sia stata data la possibilità di venire a vedere il match“.

Ecco quanto pubblicato dall’allenatore.

Foto: Twitter Roma